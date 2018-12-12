İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu son maçında evinde Porto'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Schalke 04 evinde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, böylece grubu üçüncü sırada bitirdi. Aslan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. D Grubu'nu Porto 16 puanla lider tamamlarken, Schalke 04 11 puanla ikinci, L. Moskova ise 3 puanla son sırada yer aldı.

16 RAKİPTEN 9'U BELLİ OLDU

Galatasaray'ın muhtemel 16 rakibinden 7'si Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan, 2'si de Şampiyonlar Ligi'nde gelen takımlar.

Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesi gruplarını lider tamamlayan, Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt sarı-kırmızılı takımla eşleşebilir.

Galatasaray'ın muhtemel 9 rakibi ise şöyle: Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt, İnter ve Napoli.

KURA ÇEKİMİ 17 ARALIK'TA

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00'te yapılacak