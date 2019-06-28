İşte Galatasaray'ın yeni transferleri!

Galatasaray resmi sosyal medya hesaplarından Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir

Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir."

Adem Büyük, Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray'a 20'lik defans oyuncusu

Galatasaray, 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Enyimba Football Club'ta forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u 4 yıllığına renklerine bağladı. Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle:

"Profesyonel futbolcu Valentine James Ozornwafor ve kulübü Enyimba Football Club ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 300 bin Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti"