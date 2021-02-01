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İşte İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

İşte İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!
İşte İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti!

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli kulübe maliyeti belli oldu.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Euro+KDV ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Euro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.
Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın \%20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK'e ödenecektir."

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