İşte mutluluğun fotoğrafı

İlçeye bağlı Cebeli köyünün denizden bin 904 metre yükseklikteki Çiçekli mahallesinde Akbulut ailesinin bir hafta önce doğan ve ismini “Kardelen” koydukları sanen keçisi yavrusu ilk kez güneşle tanıştı.

Karların erimesiyle birlikte ilk kez ağılından ve annesinin yanından dışarıya çıkarılan keçi yavrusunu üşümesin diye kucağına alan babaannesini fotoğraflayan Büşra Akbulut, keçi yavrusunun hem ana kucağı hem de güneşi görünce yüzüne yansıyan tebessümü kayıtlara geçirdi.

Keçi yavrusunun yüzündeki tebessümün bariz belli olduğu fotoğraf bazı sosyal medya platformlarında paylaşılınca kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Recep Ergin

