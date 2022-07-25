İşte o dehşet evi!

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Kapının arkasından dram çıktı

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kafede otururken gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Gündüz hiç görmedim, elinde üç beş poşetle sadece akşamları gelirdi"

Yaşanan dramın ortaya çıkmasının ardından 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. Çocuğu yaklaşık 1 yıl boyunca alıkoyan teyze ise adliyeye sevk edildi. Acımasız teyzeyi eve giriş çıkış yaptığında gördüğünü ve hiç konuşmadığını söyleyen cadde esnafı Dinçer Yılmaz, “Kadınla komşu olduğumuz için sadece akşamları girip çıktığını görüyorduk. Ben sabah saatlerinde girdiğini hiç görmedim. Akşamları gelip giderdi. Geldiği zaman ise elinde iki üç poşet olurdu. Ne bizimle ne de başka biriyle muhatap olmazdı. Kendi halinde bir kadındı. Birkaç kez bizden döner aldı. Onun haricinde hiç konuşmazdı. Hiç şüpheli hareketi yoktu. Gayet normal şekilde elinde iki üç poşetle inip çıkıyordu. Birkaç hafta önce ben sipariş için üst kata çıktığımda kapıyı açtığını fark ettim. Kapı açıldığı anda çok pis bir koku geldi. Bu durumu emlakçıya söylediğimde ‘Evet çok pis koku var, temizlik olmadığı için' dedi. Halbuki kadın kapıyı açtıktan sonra o koku gelmeye başladı. Biz hiç şüphelenmedik. Kadın gayet bakımlı ve temiz giyiniyordu. Kadın akşamları burada kalmıyordu. Geliyordu, bir süre sonra çıkıp gidiyordu” dedi.