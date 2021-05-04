İşte Sağlık Bakanlığı'nın ‘yenidoğan' ambulansı

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan vakalarının daha hızlı ve güvenli taşınması amacıyla geliştirilen özel ‘yenidoğan' ambulanslarını envanterine katmıştı. Bu kapsamda hizmetlerin daha verimli yürütülmesi amacıyla hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, yenidoğan ambulanslarında görevlendirilecek sağlık profesyonelleri için yüz yüze eğitimlerle uygulamalı olarak gerçekleştirilen “Yenidoğan Transport Eğitimlerine” pandemi sürecinde de ara verilmemişti. Bu kapsamda Türkiye genelinde dağıtılan 50 ‘yenidoğan ambulansı'nda görev alacak olan 600 personele eğitim verildi. Personelin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılı itibariyle ‘yenidoğan ambulansları' kullanıma girdi. Ambulanslarda bebekler için kuvöz ve özel medikal malzemeler bulunuyor.

“Bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan özellikli ambulanslarımız var”

Yenidoğan ambulansında görevini sürdüren Acil Tıp Teknisyeni Cemile Ünlü, “Birçok komplikasyondan kaynaklı olarak hayata tutunmaya çalışan küçük bebekleri, bir noktadan alıp sağlıklı bir şekilde başka bir merkeze taşımak için çalışan ekipleriz. Bunlar için özel ambulanslarımız var. Özellikle yetişkin ambulanslarından farklı ve bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan özellikli ambulanslarımız var. Bu iş için gönül vermiş bir ekibimiz var ve büyük bir emekle çalışıyorlar. Diğer ambulanslardan farklı olarak, kuvözümüz var içerisinde, bütün cihazları ve aletleri yetişkinlere oranla daha hassas ayarlarla yapılmış aletlerle çalışırız” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek - Erdinç Türkcan

