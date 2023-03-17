İşte sahibini bekleyen Togg akıllı cihazlar...Bir günde 22 bin sipariş

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.

24 saat dolduktan sonra verilen Togg sipariş sayısı belli oldu. Togg'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denildi.

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