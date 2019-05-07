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İşte seçimin iptaline yol açan skandallar

İşte seçimin iptaline yol açan skandallar
İşte seçimin iptaline yol açan skandallar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik AK Parti ve MHP’nin yaptığı itirazı karara bağlarken, sandık kurulları ile ilgili skandallar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

İlçe seçim kurulları, YSK'ya ‘kaymakamlıklardan gelen liste' diye kendi oluşturdukları listeyi gönderirken, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ilçe seçim kurullarının mülga olan (yürürlükten kaldırılan) kanun maddesine dayanarak bankalardan personel istediğine dair belgeyi paylaştı. Yavuz şunları kaydetti:

CHP'liler, iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durdular. Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır. CHP, ‘Sandık kurulu başkanlarının listesi partilerde var' diyor. Oysa YSK'nın ‘Bu listeler, partilere verilmez' kararı var. Öyle ise bize verilmeyen listeleri CHP'ye kim verdi?

Bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, âdeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yaptığını belirten Yavuz, “Örneğin, 298 Sayılı Kanun'un 31. maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga. Yani yok” dedi.

Yavuz, ‘özel görevli bir kısım sandık başkanlarının' ölülerin veya hükümlülerin yerine oy kullandırdığını belirterek, iki hükümlünün oy kullandığına dair belgeyi de paylaştı. Yavuz “Savcılık soruşturmaları da gösterdi ki, FETÖ unsurları bu organize usulsüzlükte aktif rol almıştır. Sonuç olarak birçok açıdan tam kanunsuzluk hâli söz konusudur. Tam bir seçim yolsuzluğu var. Münferit ve sehven değil, müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük' yapılmış” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi

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