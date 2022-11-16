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İşte Taksim bombacısının yeni görüntüleri

İşte Taksim bombacısının yeni görüntüleri
İşte Taksim bombacısının yeni görüntüleri

Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde Pazar günü gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı le ilgili olarak bombayı bırakan Ahlam Albashir’in son görüntüleri ortaya çıktı. Beraberinde bir çanta ile birlikte geldiği İstiklal Caddesi’nde dikkat çekmemek için bir banka oturan ve oturduğu bankta 41 dakika bekleyen Ahlam Albashir’in saatler tam 15.30’ü gösterdiğinde banka yeni oturduğu anlar kameralara yakalandı.

İşte Taksim bombacısının yeni görüntüleri - Tıkla İzle

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 13 Kasım Pazar günü patlamadan bir saat önce İstiklal caddesine giren Albashir burada bir bankta 41 dakika bekledikten sonra bomba dolu çantayı bırakarak olay yerinden ayrılmıştı. Albashir'in patlamanın olduğu banka gelip oturmaya başladığı anlar kameralara takıldı. Albashir yaklaşık 41 dakika bekleyeceği banka yeni oturduğu ve yanındaki deri olduğu tahmin edilen kahverengi bir çanta ile saat 15.30 sıralarında oturmaya başladığı kameralara yakalandı. Albashir dikkat çekmemek için yaklaşık 41 dakika bankta oturduktan sonra çantayı bırakıp olay yerinden ayrılmıştı.

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