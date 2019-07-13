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İşte terör örgütünün gerçek yüzü

İşte terör örgütünün gerçek yüzü
İşte terör örgütünün gerçek yüzü

Terör örgütünden kaçan ve teslim olan Garan kod adlı terörist; bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden kırmızı bülten ile aranan Cemil Bayık’ın kışkırtıcı ve provoke edici söylemlerinin yanı sıra özellikle kadınlara sağlanan özgürlükten bahsetmesine rağmen gerçekte örgüt içerisindeki kadınların bir çoğunun zorla tutulduğunu, çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldığını belirtti.

Garan kod adlı terörist, Cemil Bayık'ın kadınlara ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığını çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğunun çevresindeki herkes tarafından bilindiğini, örgüt içinde bu tarz cinsel saldırıların ve tecavüzlerin sıklıkla yaşandığını, eğer işin içinde yönetici yada liderler var ise, olayın örtbas edildiğini kadınların ise susturulduğunu yada infaz edildiğini ifade etti. 

Hamile terörist infaz edildi

Teslim olan terörist ifadesinde ayrıca, sözde elebaşı Cemil Bayık'ın hamile bıraktığı Suriyeli bir kadın teröristi kamptan uzaklaştırdığını, kadının kaçmaya çalışması üzerine altı aylık hamile olan teröristin infaz edildiğini bunun gibi olayların örgüt içerisinde sıklıkla meydana geldiğini belirtti.  

Bayazit Cebeci

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