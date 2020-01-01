İşte tezkerenin şifreleri: Libya'ya koruma amaçlı gidiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında görüşülecek. Tezkere konusunda CHP ve HDP olumsuz görüş bildirirken, İYİ Parti yönetimi kararını yarın netleştirecek. MHP yönetimi, Libya tezkeresine destek vereceklerini daha önce açıklamıştı. AK Parti yönetimi ise tezkere konusunda tüm milletvekillerini yarın Meclis'te olmaları konusunda uyardı ve eksiksiz olarak Genel Kurul'a katılmalarını istedi.

Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Millî Savunma Bakanlığı Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek. Bu konudaki altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, öncelikli hedefin Libya ordusunun kurumsallaşmasını sağlamak için bir anlamda askerli danışmanlık desteği verilmesi olduğu ifade ediliyor. Libya Millî Ordusuna ilk etapta terörle mücadele teknikleri konusunda eğitimler, askeri malzeme ve istihbarat desteği verileceği belirtiliyor. Hükûmet kaynakları, Mehmetçiğin “sıcak çatışmaya” girmesinin arzu edilmediği ancak, herhangi bir saldırı riskine karşı savunma amaçlı “nefsi müdafaa” olabileceğini dile getiriyor. Sıcak çatışma seçeneği AK Parti ve hükûmet cephesinde ‘en kötü senaryo' olarak nitelendiriliyor.

PEKİN: ‘MUHARİP BİRLİĞİ' OLABİLİR

Uzmanlar, Libya'yla ilgili gelişmeleri ve tezkereyi gazetemize değerlendirdi. Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, tezkere çıktıktan sonra Libya'ya giden güçlerin savaşmayacağı, sadece eğitim vermesinin beklendiğini ifade ederek şunları söyledi: Oradaki güçleri korumak için büyük ihtimalle muharip birliği olacak. Bu da meşru müdafaa amaçlı olabilir. Şu anda F-16'ları ve deniz kuvvetlerinin kullanılması düşünülmüyor. Bunlar sonraki işler. Diğer yandan, askeri danışmanlık yapılabilir. Asker göndermenin yanı sıra diğer taraftan diplomasi de devam edecek. Türkiye bölgede olduğu zaman denge sağlanacak. Hafter'in masaya oturması daha kolay olacak.

AĞAR: İLK ETAPTA ÇATIŞMA OLMAZ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise Türkiye'nin ilk etapta orada çatışan taraflardan birisi olmak yerine taktik bir konumlandırmayı tercih edeceğini düşündüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

Orada belli ki yapılan mücadelenin planlanmasıyla ilgili bir zafiyet var. Yani bir kurmay aklına ihtiyaç duyuyorlar. Bizzat Hafter taraftarı silahlı unsurlarla çatışmaya girmek değil, siyasi çözüme zorlayıcı bir amaç peşinde koşulacağını düşünüyorum. Ama iş sarpa sararsa, sonuçta işin içerisine giriyorsunuz. Buradaki iş sadece eğitim işi değil. İşin içerisinde olan ama bir adım geride duran bir fotoğraf bekliyorum. Bu fotoğraf içerisinde çatışma alanları olur mu, olabilir, ama birinci fotoğrafta direkt Hafter ile Türkiye namlularının karşı karşıya gelmesini beklemiyorum.”

TURAN: DOĞU AKDENİZE BAKIN!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Libya'ya asker gönderilmesine karşı çıkan muhalefet partilerini eleştirdi. Turan “Bugün ‘Libya ile ne işimiz var' diyenlere, Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakmalarını tavsiye ediyoruz. Libya'da olmak Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmek ya da vazgeçmemek anlamına geliyor. Türkiye Libya'da bir maceraya atılmıyor, büyük devlet olmanın gereğini yapıyor” diye konuştu.

BAKAN AKAR: HAZIRLIKLARI YAPTIK

∂ Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya tezkeresiyle görevin TSK, Millî Savunma Bakanlığına verileceğini belirterek “Cumhurbaşkanı'mıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız.İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz. Libyalı kardeşlerimizin mağduriyetine ilgisiz kalmamız söz konusu değildir” dedi.

"BU, MİLLÎ BİR MESELE"

Akar, CHP'nin asker gönderme tavrına ilişkin de “Siyasetin ötesinde bu bir devlet meselesi. Bu millî mesele. İşin siyasi boyutlarından ziyade bizim uzun yıllar tarihi kültürel ortak değerlerimiz olan onların güvenliklerini sağlayacak şekilde yapmamız gerekenleri yapmak yönünde görev verilirse yapmaya hazırız” diye konuştu.

​Türkiye Gazetesi