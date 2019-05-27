İşte Yassıada'daki son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde verdiği talimatlarla başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İstanbul'da yıllardır terk edilmiş görüntüsüyle bilinen Yassıada yenilendi.

Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası 4 yıl aralıksız süren çalışmalarla başta turizm ve kongre amaçlı olmak üzere binlerce kişinin kullanabileceği tesislerle yeni çehresine kavuştu. Yassıada hafızalara 1960 askeri darbesiyle kazındı.

İktidardan el çektirilen Demokrat Partili yöneticiler burada göstermelik davalarla hapsedildi, yargılandı. Bu yargılamalar dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye bakanı Hasan Polatkan'ı idama sürükledi.

Kendi haline terk edilen Yassıada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi ile yeniden ayağa kalktı.

Kötü anılara ev sahipliği yapan ada, herkesin tercih edebileceği kültür adası halini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze, sergi alanları, seyir terasları ve sosyal etkinlik alanları... Her biri Yassıada'da inşa edildi.

Ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaracak olan yer, o döneme adeta ışık tutacak. Restoreedilen ve müze haline getirilen mekanda darbe mağdurlarının anıları yaşatılacak. 24 saat ziyarete açık olarak tasarlanan yeni Yassıada, millet iradesine yapılan düşmanlığın aynası olacak.