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İSTEAD'dan 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı

İSTEAD'dan 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı
İSTEAD'dan 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile yapılan iş birliğiyle 3 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı sağlanacağını duyurdu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile anlaşan İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD), 3 bin kişiye ücretsiz kurs olanağı sunuyor. İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 7 adet sertifikalı kurs programı açılacağını dile getirdi.

Açılacak olan kurslar arasında ise; ön muhasebe, diksiyon, el işi, ahşap, fotoğrafçılık ve beden dili yer alıyor. İSTEAD ve İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener'in resmi internet sitesinden alınan başvurular, 2 Temmuz'da sona eriyor.

10 Temmuz'da eğitime başlayacak olan kurslar 10 gün sürecek.

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