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İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar
İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp meydan dayağı attılar.

İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı istediğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

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