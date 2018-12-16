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İşten atılan işçilerden halaylı protesto

İşten atılan işçilerden halaylı protesto
İşten atılan işçilerden halaylı protesto

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkarılan çalışanlar durumu protesto etmek ve haklarını almak için eylem gerçekleştirdi.

İşten atılan işçilerden halaylı protesto - Tıkla İzle

Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubelerinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen çalışanlar yürüyüş düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, market zincirine ait Barış Bulvarı'ndaki markete kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan işçiler, ardından şarkılar eşliğinde oynayıp halay çekti. İşçiler, “Yıllarımızı verdik, tazminatları alamadık, kafayı yedik, delirdik” diyerek oynamalarının sebebini anlattı.

İşçiler adına konuşan Hasan Kaya, “Biz burada haklarımızı almak için oynadık. Haklarımızı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah yakın zamanda haklarımızı alacağız. Biz bu davaya inandık, sonuna kadar da bu davanın arkasından gideceğiz” dedi.

Grup, basın açıklaması ve halayın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Erdi Demür
 

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