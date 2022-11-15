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İşten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı

İşten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı
İşten ayrıldığı firmaya alacağı para için gitti çalışanlara bıçakla saldırdı

Erzurum’da A.Y isimli şahıs işten ayrıldığı su firmasında alacak verecek meselesi nedeniyle 2 çalışanı bıçakla saldırarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde bulunan 5'nci keresteciler sokağında gerçekleşen olayda, A.Y, alacağı para olması nedeniyle işten ayrıldığı su firmasına geldi. Daha sonra henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı A.Y ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu A.Y elindeki bıçak ile Z.A ve S.B isimli şahıslara saldırdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Bıçak darbelerinden hafif şekilde yaralanan Z.A ve S.B ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Çağrı Korkmaz

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