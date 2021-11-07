İşten çıkarılan kapıcının yaktığı binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre A. (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Bloğun en üst katındaki dairede kalan kapıcının, iş akdinin feshedilmesi üzerine bulunduğu ikameti de terk etmesi istendi. Ertesi gün daireyi terk edeceğini söyleyen Yunus Emre A. eşyalarını toplayıp binayı terk etmeden hemen önce dairede yangın çıkardı.

Öncesinde binanın otomatik yangın söndürme sisteminin su vanalarını da kapatan şahıs, itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangını çatı malzemeleri arasında bulunan tahtaları tutuşturarak çıkardı. Yangının söndürülmesinin ardından binanın çatısında meydana gelen hasar ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Çatısı yanan blok drone ile havadan görüntülendi.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot



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