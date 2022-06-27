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İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem iş yerini yakmak istedi

İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem iş yerini yakmak istedi
İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem iş yerini yakmak istedi

Kocaeli'de işten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem de iş yerini yakmaya çalıştı. Ekipler tarafından ikna edilen kadın, gözaltına alındı.

İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem iş yerini yakmak istedi - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel eğitim kurumunda çalışan A.C., işten çıkarılması üzerine sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Hem kendini hem de binayı yakmak isteyen A.C., vatandaşlar tarafından ikna edilemeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen A.C., çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cihat Polat
 

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