İşten çıkarılınca patronuna icra kumpası kurdu

Adana'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde rehber öğretmen olarak çalışan Nuray F., 2018 yılında patronu Derya B. (39) tarafından kuruma yakışmayan hareketler yaptığı gerekçesiyle işine son verildi. Bu olayın ardından Nuray F., kendisini işten çıkaran eski patronu Derya B.'ye husumet güderek, intikam almak adına ona icra takibi başlattı. Nuray F., icra takibi tebligatı için yanlış adres verip, daha dağıtıma çıkmadan PTT'nin dağıtım merkezine giderek kendisini Derya B. olarak tanıttı. Ardından Nuray F.'nin, kendisini Derya B. olarak tanıtıp sahte imzayla tebligatı teslim aldığı ortaya çıktı.

Avukat dedektif gibi iz sürdü

Avukat Ömer Uruç, müvekkili Derya B.'ye tebligatın neden ulaşmadığını öğrenmek için dedektif gibi iz sürdü. Uruç'un çalışmaları neticesinde, tebligatın teslimat adresi olarak Derya B'nin evi yerine onunla hiçbir alakası olmayan bir adrese gönderilmek üzere hazırlandığı, tebligatın da dağıtıma çıkmadan PTT'nin Seyhan Posta Dağıtım Merkezi'nde elden alındığını öğrendi.

“HTS kayıtları ve güvenlik kamerası olayı aydınlattı”

HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerine göre, Nuray F.'nin dağıtım merkezine gitmeden önce baş dağıtıcı A.A. (59) ile telefonda görüştüğü, bu görüşmeden de yaklaşık bir saat sonra PTT'ye gidip, burada Ali A.'nın odasında tebligatı aldığı ortaya çıktı. Nuray F.'nin tüm bu işlemler esnasında Derya B. gibi davranıp, onun imzasını taklit ederek, tebligatı aldığı öğrenildi.

“Skandal olayla karşı karşıya kaldık”

Avukat Ömer Uruç yaptığı açıklamada, “Müvekkilim hakkında başlatılan icra takibini araştırdığımızda bir skandalla karşı karşıya kaldık. Sanık, hiçbir alacağı yokken, müvekkilim hakkında icra takibi başlatıyor. İşin ilginç yanı, tebligat müvekkilimle alakası olmayan bir adrese teslim edilmek üzere hazırlanıp, henüz dağıtım aşamasındayken, PTT'den ıslak imza karşılığı alınıyor. Nuray F.'nin, sahte kimlik ve imzayla evrakı aldığını belgeledik” dedi.

“PTT'deki memur görevden alınmalı”

Teslimatın izini sürdüklerinde Nuray F. ile baş dağıtıcı A.A.'nın teslimattan bir saat önce telefonda görüştüklerini HTS kayıtlarıyla ispat ettiklerini dile getiren avukat Uruç, "Nuray F.'nin bir arkadaşıyla bizzat PTT'ye gidip, evrakı sahte imzayla teslim aldığını da yine güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya koyduk. Bu da ikili arasındaki iş birliğini ispatlar nitelikte. A.A. hakkında idari soruşturma başlatılıp, görevden alınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Emsal olabilecek bir dava”

Avukat Uruç son olarak, "Bu dava, bir ders niteliğinde. Aynı zamanda da emsal olabilecek bir dava. İsteyenin istediği kişiye, ortada haklı bir gerekçe yokken icra takibi başlatıp, sonrasında bu şekilde haksız menfaat temin etmelerinin önüne geçmek; başka insanların yine aynı yöntemle dolandırılmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bu konudaki mücadelemizi, yargı nezdinde sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Süleyman Cenk İdaye

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