İşten çıkarılmayla tehdit eden kişiyi sokak ortasında öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay 31 Ekim saat 00.45 sıralarında ilçeye bağlı Aşağı Mahallesinde bulunan Pekmez Pazarı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat Oğuz (35) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D. av tüfeğiyle Esat Oğuz'a ateş açtı. Baş kısmına mermiler isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat Oğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kendisini ihbar etti

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., kendisini ihbar etti. Şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, maktulün evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat Oğuz'u tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı Ergün

