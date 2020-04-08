İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor
İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Teklife göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak, işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 TL ödenecek.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Edilinen bilgiye göre, teklifte işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanıyor. Teklife göre Cumhurbaşkanı, işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağının, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunulduğu öğrenildi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.