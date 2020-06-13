İşten çıkarma yasağı uzuyor

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan işçi sayımız 3.5 milyona yaklaşmış durumda. Bu doğrultuda toplamda 10.5 milyar lira kaynak aktarıldı

"Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız."

"1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz."

"Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz."

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek."

“Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.”

"(Kısa Çalışmadan normale dönüş) Normale dönmemiz çok önemli. Sigorta primleri büyük bir destek, sigorta primlerini karşılayacağız."

“3. Faz devam ediyor. 3. Fazda 1. 6 milyon haneye ulaştık.”

“Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.”