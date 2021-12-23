İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcıya ilk duruşmada tahliye kararı

Eskişehir'de kapıcı olarak çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran Yunus Emre Aydoğdu (28), ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında ‘mala zarar verme' ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yunus Emre Aydoğdu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Yangında dairesi hasar gören müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti müşteki beyanlarını ve sanığın savunmasını dinledi.

“İşime son vermenin stresi ile yangın çıkardım, 7-8 aydır psikolojik tedavi görüyorum”

Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Yunus Emre Aydoğdu, kapıcı olarak çalıştığı sitede işine son verilmesinin stresiyle yangın çıkardığını belirterek, “Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Ben sitenin yapım aşamasında da burada çalıştım. Sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince benim işime son verdiler. Ben de işime son verilmesinin stresi ile yangın çıkardım. Ben yaklaşık 7-8 aydır psikolojik tedavi görüyorum ve ilaç kullanıyorum. Karakolda verdiğim ifade doğrudur, yangın çıkardığım yer benim kaldığım kapıcı dairesidir. Oranın kapısı açıktı, o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı” dedi.

Tahliyesine karar verildi

Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı; toplanan deliller, suçun niteliği ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik tedavi görüp görmediğine dair şehirdeki hastanelerden gerekli evrakların istenmesine ve sanığın akli durumu ile ilgili olarak rapor alınması hususunun değerlendirilmesine hükmederek, sanık Yunus Emre Aydoğdu'nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin 11 katlı C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre Aydoğdu (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Çıkardığı yangınla blokta yaşayan yaklaşık 200 kişinin can güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, aynı gece polis ekiplerince yakalandı.

Abdullah Güçlü