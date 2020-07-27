İSTİB'in ‘Gıda İsrafına Son Ver' yarışmasına büyük ilgi

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB), sıfır gıda israfını hedefleyen ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi' kapsamında üniversite öğrencileri arasında başlattığı ‘Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Söz konusu kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden üniversite öğrencilerinin katılabildiği yarışmaya, kamuoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekecek, bilinirliğini artıracak, farkındalık oluşturacak ve ‘Gıda İsrafına Dur' diyecek birçok proje ile başvuru oldu. Öğrencilerin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabildiği yarışma ile gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelere toplam 65 bin TL ödül verilecek.

Gençler gıda israfını önlemek için yarışacak

Yarışma, üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri ve multidisipliner yaklaşımı destekleyen bir yarışma olacak. Gıda israfına son vermek üzere geliştirilecek olan proje, İSTİB bünyesinde belirlenecek jüri tarafından ‘özgünlük/yenilikçilik', ‘yöntem ve süreç', ‘uygulanabilirlik ve/veya kullanılabilirlik', ‘katma değer ve/veya yaygın etkisi' esasları doğrultusunda değerlendirilecek.

Birinciye 30 bin TL ödül verilecek olan yarışma için başvurular 1 Mayıs ayında kabul edilmeye başlandı ve 30 Kasım'da sona eriyor. Yarışma sonunda ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin verilirken 5 bin TL'lik iki mansiyon ödülüyle toplam 65 bin TL'lik ödül dağıtılacak.