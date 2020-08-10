İstifa eden Lübnan Başbakanı Diyab: 'Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diyab başta olmak üzere tüm bakanlar istifa ettiğini açıklamıştı. Başbakan Diyab istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, ülkenin erken seçime gideceğini aktararak, ülkedeki yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Diyab, 4 Ağustos'ta yaşanan felaketin nedeni olarak da ülkedeki yolsuzluğu işaret ederek, “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur. Yolsuzluk sistemi devletten büyük, devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı. Başbakan, geçen yıl halkın ekonomik kriz nedeni ile yaptığı protestolara değinerek, “Protestolar onlara karşıydı fakat bunu anlamadılar. Bildikleri şekilde devam ettiler. Biz ülkeyi içine girdiği durumdan kurtarmaya çalışırken bunlar bütün sorumluluğu bizim üstümüze atmaya çalıştılar. Onlar için tehdit oluşturduğumuzun farkındaydılar” dedi.

Başbakan, ülkeyi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini ve bir yol haritası çıkarmaya çalıştığını aktarırken, Lübnan'ı içinde olduğu durumdan kurtarmak için hükümetin istifa ettiğini açıkladı.