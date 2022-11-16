İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Menfur terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürerken, kanlı saldırıda bombanın bulunduğu paketi caddedeki saksı kenarına bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde olay günü Suriye'den birlikte Türkiye'ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı PKK'lı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor. Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG'li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristin, çevreyi kontrol ettikten sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.

Sadık Kahraman



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