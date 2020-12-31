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İstiklal Caddesi yılbaşında sessizliğe büründü

İstiklal Caddesi yılbaşında sessizliğe büründü
İstiklal Caddesi yılbaşında sessizliğe büründü

Yılbaşı kutlamalarında insan selinin yaşandığı İstiklal Caddesi bu yıl korona virüs gölgesinde sessizliğe büründü.

İstanbul'un simge mekanlarından İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz yılbaşı ve bu yılbaşı çekilen fotoğraflar adeta korona virüs ile geçen bir yılı özetledi. Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi İstiklal Caddesi bu yıl sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi de tamamen boşaldı. Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü cadde, bir anda ıssız kaldı. İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz yılbaşı ve bu yıl başında çekilen fotoğraf kareleri, adeta korona virüs gölgesinde geçen bir yılı özetledi.

İsmail Coşkun

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