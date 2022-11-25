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İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim

İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim
İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim

Beyoğlu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından bir dizi önlem alındı. Bu çerçevede zabıta ekipleri, caddede denetim gerçekleştirildi. Seyyar satıcılar için de yeni noktalar belirlendi.

İstiklal Caddesi’nde alınan tedbir kararının ardından denetim - Tıkla İzle

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yaşanan bombalı terör saldırısının ardından cadde üzerinde bir dizi önlem alınmaya başlanmıştı. Caddede asayişi, huzur ve güveni sağlamak adına alınan önlemlerin yanı sıra, yoğun insan trafiğine sahip olan İstiklal Caddesi'nde ulaşım ve yaya trafiği akışının sağlanması için de yeni tedbirler alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre faaliyet gösteren esnaflar caddeye masa, sandalye, seyyar pano, stant gibi şeyler koyamayacak. Aynı zamanda sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere de asla müsaade edilemeyeceği belirtildi.

Sümer Avcı

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