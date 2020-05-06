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İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle boş kalan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, son günlerde eski günlerini aratmayacak şekilde yoğunlaştı. Sosyal mesafe kuralı bazı noktalarda hiçe sayılırken, akşam saatlerinde oluşan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi.

İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk - Tıkla İzle

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkileyen ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da vatandaşların yoğun olduğu noktalar boş kalmıştı. Korona virüs öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı, bu günlerde tekrar yoğunlaşmaya başladı. Korona virüs öncesi döneme adeta dönüş yapan cadde ve meydanda kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk ise akşam saatlerinde de devam etti.

Vedat Bayraktar
 

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