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İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi: 20 gözaltı

İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi: 20 gözaltı
İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi: 20 gözaltı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstiklal Caddesi Tünel Meydanında toplanan HDP’li gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıyı dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahale ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahalesi: 20 gözaltı - Tıkla İzle

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle HDP üyeleri, İstiklal Caddesi Tünel Meydanında toplanarak eylem yaptı. İstiklal Caddesinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonrasında ara sokaklara kaçan eylemcilerden 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sümer Avcı - Alper Suat Tutaşı
 

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