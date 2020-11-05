İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Caddesi'nde işletmeler saat 22.00'de kepenkleri indirdi

İstiklal Caddesi'nde işletmeler saat 22.00'de kepenkleri indirdi
İstiklal Caddesi'nde işletmeler saat 22.00'de kepenkleri indirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra kepenklerini indirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından bugün İstanbul'da ilk uygulama gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi'nde birçok işletme saat 22.00'dan sonra kepenk indirdi. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.

Veysel Ensar Gökcegözog
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.