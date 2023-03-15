İstiklal Caddesi'nde restoranda korkutan yangın

Yangın, saat 11.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın yan tarafındaki Santa Maria Draperis Kilisesi'ne sirayet etmeden söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'nde kısa süreli panik yaşandı.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı - Sümer Avcı

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