İstiklal Caddesi'nde saldırı düzenleyen teröristin ve diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır ve diğer 48 şüphelinin ifade işlemleri tamamlanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüşlerdi. Zanlılar daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Melike İnal - Furkan Duman - Sema Demir

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