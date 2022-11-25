İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı sonrası yeni tedbirler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemleri yayımladı. Yapılan açıklamada İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar tarihinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda 81 kişi yaralanmış ve 6 vatandaş hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanan Genel Emir'de şu açıklamalar yayınlandı. Yayınlanan Genel Emir'de, yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkenin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talebin, tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olduğu belirtildi. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği ifade edildi.

Yeni alınan önlemlerle; herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano ve seyyar tabela konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına ve hanutçuluk faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi. Valilik; yetkili ve sorumlu kurum, kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasını, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanmasını, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesini bildirdi.

Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde, "Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine, kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.

Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususların uygulanacağı belirtildi.



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