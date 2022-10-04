İstiklal Caddesi'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

Olay, sabah erken saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

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