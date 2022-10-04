İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstiklal Caddesi'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

İstiklal Caddesi'nde yumruk yumruğa kavga kamerada
İstiklal Caddesi'nde yumruk yumruğa kavga kamerada

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, sarhoş oldukları iddia edilen ikili arasındaki yumruk yumruğa kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, sabah erken saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

İLGİLİ HABER
Düğün erken bitince müzisyenler ile çiftin yakınları arasında kavga çıktı Düğün erken bitince müzisyenler ile çiftin yakınları arasında kavga çıktı
İLGİLİ HABER
Bursada komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu
İLGİLİ HABER
Avcılarda düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.