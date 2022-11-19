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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesi tamamlanan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan önceki gün Azez’de yakalanan PKK/YPG üyesi ‘Hüsam’ kod adlı teröristin sorgusunun emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve beraberindeki 16 PKK/YPG üyesi tutuklanmıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve H. A/K H.A., olmak üzere toplam 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam' adlı PKK/YPG üyesinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise emniyetteki ifadesinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sadık Kahraman

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