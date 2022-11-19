İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve beraberindeki 16 PKK/YPG üyesi tutuklanmıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve H. A/K H.A., olmak üzere toplam 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam' adlı PKK/YPG üyesinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise emniyetteki ifadesinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sadık Kahraman

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