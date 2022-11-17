İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının şüphelisi Ahlam Albashir'e tutuklama talebi

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bombayı beton saksı kenarına yerleştirdiği iddia edilen şüpheli Ahlam Albashir, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan, terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 51'e yükselirken, şüphelilerden olayla irtibatı olmadığı belirlenen 2 kişinin emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aralarında Albashir'in yanı sıra eylemin lojistik boyutunda kilit rol oynadığı iddia edilen Ammar Jarkas ile Ahmed Jarkas'ın ve Albashir'i Taksim'e götürdüğü öne sürülen Yasir El Korali'nin de bulunduğu 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashir'in çıkarıldığı savcılıkça ifadesinin alınmasına 11.30 sıralarında başlanırken, tüm şüphelilerin ifade işlemleri için 29 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelinin ifadesi vermesi ise 16.00 sıralarında son buldu.

Şüpheli Ahlam Albashir'e tutuklama talebi

Yaklaşık 4 buçuk saat süren ifadenin ardından şüpheli Albashir, çıkarıldığı savcılıkça 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi. Neticeten Albashir'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin bir kısmının ayrıca ‘kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Öte yandan savcılıktan serbest bırakılan 29 şüphelinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Sema Demir - Melike İnal - İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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