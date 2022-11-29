İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi tutuklandı



Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında bombayı bırakıp uzaklaştığı belirlenen şüpheli Ahlam Albashir'in de bulunduğu tutuklu şüphelilerin sayısı ise 25'e yükselmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari şüpheli Bilal Hassan'ın gözaltına alınan kardeşi şüpheli Ahmad Elhac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

Şüpheli Ahmad Elhac Nwas, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “kasten öldürme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

Sema Demir



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