İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yalnızca turistlere kalan İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu. Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesinde kalabalığa sebep oldu. Zabıta ekipleri drone ile turistlere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.

Sümer Avcı

