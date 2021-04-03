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İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı

İstiklal Caddesi’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık eksilmedi. Yoğunluk sebebiyle Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı - Tıkla İzle

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle yalnızca turistlere kalan İstiklal Caddesi'nde adeta iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu. Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesinde kalabalığa sebep oldu. Zabıta ekipleri drone ile turistlere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.

Sümer Avcı
 

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