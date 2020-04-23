İstiklal Marşı'nı kemanıyla çaldı komşuları marşı coşkuyla okudu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her ne kadar korona virüs tedbirleri nedeniyle cadde ve sokaklarda kutlanmasa da balkon ve pencerelerden coşku ile kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21.00'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Adanalılar ise bu davete yoğun ilgi göstererek 7'den 70'e ailecek balkonlara çıktı. Seyhan İlçesi'ne bağlı Beyazevler Mahallesi'nde oturan keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonunu ve kemanını led ışıklar ile süsleyip İstiklal Marşı'nı çaldı. Kemanı hoparlöre bağlayıp sesi daha da yükselten genç sanatçıya bütün komşuları evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Umutcan İşledici