İstinaf Mahkemesi, Akıncı davasında verilen kararı hukuka uygun buldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne yönelik 475 sanıklı davanın istinaf incelemesi tamamlandı.İstinaf Mahkemesinin incelemesinde, yerel mahkeme olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir isabetsizliğin bulunmadığı belirtildi. Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğunun ifade edildiği kararda, verilen beraat kararlarının uygun olduğu, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına ve adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar adına da uygulamanın devam edileceği yönünde karar alındığı vurgulandı.

Engin Yağcı