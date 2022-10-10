İstinaf Mahkemesi ‘Balyoz kumpası' davasında bozma kararı verdi

‘Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava, 4 Mart 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Baransu'yu ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' ve ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkında ise ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verilmişti.

İstinaftan bozma kararı

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Usulen eksiklikler bulunduğunu belirten Ceza Dairesi, dosyada bozma kararı verdi. Bozma kararıyla birlikte dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

Ceza Dairesi, ayrıca yasal tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tahliyesine karar verdi. Ancak başka dosya çerçevesinde tutuklu bulunan Mehmet Baransu'nun serbest kalmayacağı öğrenildi.

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