İstinaf Mahkemesi, Hrant Dink davasında verilen kararları onadı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin dava 26 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemece karara bağlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'i “başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme' ve ‘resmi belgeyi yok etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, “başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘resmi belgeyi yok etme' ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme, sanık Ali Öz'ü ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, sanık Yavuz Karakaya hakkında ise ‘Anayasayı ihlal' suçundan müebbet ve ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Sanık gazeteci Ercan Gün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, Abdullah Dinç 6 yıl 3 ay, Ahmet Faruk Aydoğdu 6 yıl 3 ay, Metin Balta 6 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran 7 yıl 6 ay ve Özkan Mumcu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Toplamda 26 sanık değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilirken, 38 sanık hakkında düşme ve beraat kararı verilmişti. Firari 13 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.

Dosya İstinaf'a taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından 61 sanık hakkında verilen hapis cezası ve beraat kararlarını onadı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirtti.

11 sanığın tutukluluğu devam edecek

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Veysal Şahin, Yavuz Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Gamze Erdemir

