İstinaf, Selahattin Demirtaş'a ‘cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen hapis cezasını onadı

Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş, 22 Mart 2021 tarihinde Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararına onama

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti. İstinaf başvurusunda bulunan sanık avukatının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını onadı.

Gamze Erdemir