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İstinat duvarı çöktü, 6 araç altında kaldı

İstinat duvarı çöktü, 6 araç altında kaldı
İstinat duvarı çöktü, 6 araç altında kaldı

Kastamonu’da çöken istinat duvarının altında kalan 6 araç zarar gördü.

İstinat duvarı çöktü, 6 araç altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, Kastamonu il merkezi Cebrail Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etkili olan sağanak yağışa dayanamayan istinat duvarının çökmesi neticesinde 6 araç duvarın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken araç sahipleri ise araçlarının başında bekledi.
Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bedirhan Göksu
 

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