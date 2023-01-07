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İstinat duvarına çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

İstinat duvarına çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı
İstinat duvarına çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1'i ağır, 2 yaralı

Sakarya-Kocaeli il sınırında meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan et yüklü kamyon istinat duvarına çarptı. Adeta kağıt gibi ezilen kamyon içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstinat duvarına çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1’i ağır, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, D-100 karayolu Sakarya - Kocaeli il sınırı Eşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Serhat Y. idaresindeki 03 VP 092 plakalı et yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Y. ile yanında yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. 

Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonun kasasında bulunan etler ise yola savruldu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları esnasında trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Burak Can Tokyürek - Cihan Atik
 

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