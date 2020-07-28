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İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak can verdi

Karaman’ın Başyayla ilçesinde istinat duvarına çarpan hafriyat kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Kaşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bayrakçı (57), yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine istinat duvarına çarparak alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederken, sürücü mahallinde sıkışan Bayrakçı, ise feci şekilde yanarak can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayrakçı'nın cansız bedeni kamyondan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zekeriya Başar
 

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