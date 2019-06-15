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İstoç'ta iş yeri yangını

İstoç'ta iş yeri yangını
İstoç'ta iş yeri yangını

Bağcılar’da bulunan İstoç Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.

Bağcılar'da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Tıkla İzle

Yangın, saat 07.00 sıralarında Bağcılar İstoç Sanayi Sitesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik ürünlerin satışını yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin bütün binayı sarması üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpüklü su ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

Selim Bayraktar

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