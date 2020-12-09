İsveç aşılama için hazır

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren yaptığı açıklamada, korona virüse karşı aşı hazırlıklarının devam ettiğini ve aşıların teslimatının yapılmasının ardından uygulanmaya başlayacağını söyledi. Lojistik, depolama ve ekipmanların yanı sıra aşı kayıtları ve personel eğitimi yapıldığını belirten Hallengren, “Aşılama programlarını hasta açısından güvenilir bir şekilde yürütme yeterliliğine ve deneyimine sahibiz” dedi.

İsveç hükümeti Covid-19 aşısı için 6 farklı anlaşma imzalamıştı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu'na göre aşı uygulaması 11 Ocak'ta başlayacak.

Metin Altınışık

