İsveç Başbakanı Kristersson: 'İsveç, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tamamen bağlı'

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Finlandiya'ya gerçekleştirdi. Başbakan Kristersson, başkent Helsinki'deki başbakanlık konutu Villa Bjalbo'da Finlandiyalı mevkidaşı Sanna Marin ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ve Ukrayna'daki savaş ele alındı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. İsveç Başbakanı Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylaması konusunda Türkiye ile Madrid'de imzalanan üçlü anlaşmanın şartlarını yerine getirmeye kararlı olduğunu ifade etti. Kristersson, “İsveç'in üzerine düşeni yapması için çok çalışıyoruz ve başardıklarımızı da ayrıntılı bir şekilde rapor haline getireceğiz. İsveç, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tamamen bağlı. Terörle mücadele meşrudur" ifadelerini kullandı.

“Aynı anda NATO üyesi olmamız çok önemli”

Finlandiya Başbakanı Marin ise, “NATO'ya başvurmamızın Kuzey Avrupa'nın güvenliği için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. NATO'yu güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı. İki ülkenin aynı anda NATO'ya katılmasının sadece Finlandiya ve İsveç için önemli olmadığını söyleyen Marin, “Şimdiye kadar yaptığımız gibi İsveç ile NATO sürecinde el ele yürümekte kararlıyız. Aynı anda NATO üyesi olmamız çok önemli. Çünkü bu sadece Finlandiya veya İsveç ile ilgili değil, Kuzey Avrupa'nın güvenlik ortamı ile ilgili" diye konuştu.

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